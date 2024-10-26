В воскресенье Благовещенский мост разведут днем

В воскресенье на переправе в центре города будут снимать кино.Там будет работать съемочная группа телефильма под названием «Непреклонный возраст. Беспринципные». Это спин-офф комедии «Беспринципные» с участием Николая Фоменко и Кристины Бабушкиной, а также других звёзд. Съемки этой ленты стартовали в начале сентября.

Также вводятся ограничения в Адмиралтейском районе, которые будут действовать по 29 октября. Меры затронут Поцелуев мост, Большую Морскую улицу (от наб. Крюкова канала до Поцелуева моста) и набережную Крюкова канала (у дома 69 по Большой Морской ул.).

Ранее мы писали о том, что тарифы на перехватывающих стоянках в Петербурге выросли в четыре раза.