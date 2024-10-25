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Транспорт

В следующем году в Петербурге появится информационная система легковых такси

Система будет включать в себя все данные о работающих в Петербурге службах заказа такси, водителях и самих автомобилях. Это поможет ускорить обработку заявлений и уведомлений.

maodoltee / Shutterstock.com

Также планируется обеспечить автоматизированную проверку сведений на актуальность, что позволит оперативно выявлять факты несоответствия водителей, перевозчиков и служб заказа требованиям закона.

«Стоит отметить, по итогам 9 месяцев 2024 года количество легальных легковых такси, работающих в Петербурге, увеличилось почти на 30,5 %. Разрешения на перевозку пассажиров и их багажа легковым такси получили 450 перевозчиков, из них: 65 новых индивидуальных предпринимателей и 366 «самозанятых». Сегодня в реестрах: 1 982 перевозчика, 10 служб заказа легкового такси и 57 534 автомобиля - на 40,2% больше, чем за 9 месяцев 2023 года, из них 18 059 - включены непосредственно за 9 месяцев 2024 года», — рассказали в пресс-службе Смольного.

Напомним, что с сегодняшнего дня такси заметно подорожает в Петербурге. Рост среднего чека обещают в пределах 3-4%. Мы подробно рассказывали, как изменятся тарифы.

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