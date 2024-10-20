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Транспорт

В конце октября такси заметно подорожает в Петербурге

С 25 октября «Яндекс.Такси» совместно с таксопарками изменит тарифы на поездки. В компании обещают рост цен на 3-4%. 

maodoltee / Shutterstock.com

«Это поможет привлечь для выполнения заказов больше водителей в условиях их растущей нехватки. Также корректировка тарифов позволит частично компенсировать партнёрам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей», — цитирует слова пресс-службы компании «Деловой Петербург».

«Фонтанка» пишет, что сервис увеличит стоимость подачи, например, в тарифе «Эконом» на 10 рублей, до 149, в нее будут включены не 2 км и 5 минут, а 1 км и 3 минуты пути. Стоимость 1 километра пути по городу вырастет на 3 рубля, до 12, раньше было 9. Повысится плата и за ожидание — простой придется оплачивать из расчета 12 рублей за 1 минуту, до повышения было 9.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя стоимость поездки в такси в сентябре выросла на 11% в Петербурге. Средний чек на поездку составлял 626 рублей.

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