В виртуальном «Подорожнике» теперь можно купить месячный билет на автобус

«Мы постепенно добавляем новые опции, работоспособность которых потом анализируем в рамках тестирования, чтобы на момент запуска в опытную эксплуатацию сервиса, все работало «как часы», — отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Теперь в мобильном приложении реализованы следующие виды проездных билетов:

единый билет «Подорожник», работающий по принципу «электронного кошелька»,

месячный комбинированный билет (трамвай, троллейбус, автобус),

месячный билет на автобус,

разовый (гостевой) билет.

Сегодня продолжается тестирование виртуального «Подорожника». В фокус-группе принимают участие более 11 тыс. С момента старта тестирования, с 1 сентября 2024 года, с помощью приложения уже совершено более 68,5 тыс. поездок на общественном транспорте и 15,9 тыс. пополнений.

Мы попросили редактора «Петербурга будущего» Валерию Дьячкову протестировать новинку (спойлер: рискуя стать багажом!) и обсудили с директором по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексеем Смирновым преимущества и недостатки нововведения, опыт других городов.