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Транспорт

В виртуальном «Подорожнике» теперь можно купить месячный билет на автобус

В мобильное приложение для оплаты проезда в общественном транспорте внедрили новую возможность. Завершить тестирование и запустить программу для всех планируется до конца этого года.

Диляра Керимбаева

«Мы постепенно добавляем новые опции, работоспособность которых потом анализируем в рамках тестирования, чтобы на момент запуска в опытную эксплуатацию сервиса, все работало «как часы», — отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Теперь в мобильном приложении реализованы следующие виды проездных билетов:

  • единый билет «Подорожник», работающий по принципу «электронного кошелька», 
  • месячный комбинированный билет (трамвай, троллейбус, автобус),
  • месячный билет на автобус,
  • разовый (гостевой) билет. 

Сегодня продолжается тестирование виртуального «Подорожника». В фокус-группе принимают участие более 11 тыс. С момента старта тестирования, с 1 сентября 2024 года, с помощью приложения уже совершено более 68,5 тыс. поездок на общественном транспорте и 15,9 тыс. пополнений. 

Мы попросили редактора «Петербурга будущего» Валерию Дьячкову протестировать новинку (спойлер: рискуя стать багажом!) и обсудили с директором по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексеем Смирновым преимущества и недостатки нововведения, опыт других городов.

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