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Транспорт

Вместо традиционного катка на Конюшенной площади откроют платную стоянку

«Городской центр управления парковками» уже начал поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет 39,2 млн рублей.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

Там установят шлагбаум, пост охраны, табло, показывающее число свободных мест, терминалы для оплаты и другое необходимое оборудование. Закончить строительство подрядчик должен будет до 16 декабря. Об этом пишет «Деловой Петербург». Однако стоит отметить, что парковка на Конюшенной площади существовала уже многие годы, однако ранее в зимний период на ее месте устраивали временный каток.

На сегодняшний день, согласно распоряжению Комтранса о создании и использовании платных стоянок в Центральном районе, на Конюшенной площади расположено 215 машино–мест, из которых 15 предназначены для инвалидов.  Информации о тарифах на будущей стоянке пока нет. Сейчас на Конюшенной площади действует обычная ставка, одинаковая для всего единого городского парковочного пространства, — 100 руб. / ч с легкового авто. 

Ранее мы писали о том, что в Кронштадте рядом с «Остров фортов» построили две городские автостоянки. 

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