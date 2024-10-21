Вместо традиционного катка на Конюшенной площади откроют платную стоянку

Там установят шлагбаум, пост охраны, табло, показывающее число свободных мест, терминалы для оплаты и другое необходимое оборудование. Закончить строительство подрядчик должен будет до 16 декабря. Об этом пишет «Деловой Петербург». Однако стоит отметить, что парковка на Конюшенной площади существовала уже многие годы, однако ранее в зимний период на ее месте устраивали временный каток.

На сегодняшний день, согласно распоряжению Комтранса о создании и использовании платных стоянок в Центральном районе, на Конюшенной площади расположено 215 машино–мест, из которых 15 предназначены для инвалидов. Информации о тарифах на будущей стоянке пока нет. Сейчас на Конюшенной площади действует обычная ставка, одинаковая для всего единого городского парковочного пространства, — 100 руб. / ч с легкового авто.

Ранее мы писали о том, что в Кронштадте рядом с «Остров фортов» построили две городские автостоянки.