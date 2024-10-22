Власти Ленобласти сформировали участок под строительство международного автовокзала

Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк на встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами областного ЗакСа. Чиновник подчеркнул особую сложность проекта, так как в непосредственной близости к объекту проектирования находятся и железная дорога, и метрополитен, «и все коммуникации, которые сопутствуют таким сложным линейным объектам».

«Деловой Петербург» сообщает, что на реализацию проекта получен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, что автовокзал давно планируют построить в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» рядом с одноименной станцией метро в Мурино. Планируется, что объект свяжет конечную станцию метро, КАД и железнодорожную станцию, а оттуда автобусы будут курсировать в том числе по международным маршрутам. Власти Ленобласти заявляли, что таким образом появится альтернатива автовокзалу на Обводном канале.

Мы также писали о том, что «Пассажиравтотранс» выпустит китайские автобусы на междугородные рейсы. Всего в Петербург доставили 10 машин Golden Dragon 6122, каждый из которых рассчитан на единовременную перевозку 55 человек.