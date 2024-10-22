18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Власти Ленобласти сформировали участок под строительство международного автовокзала

Изыскания и проектные решения должны провести в течение 4-5 месяцев. Но конкретные сроки запуска проекта не называются.

AstroStar/shutterstock

Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк на встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами областного ЗакСа. Чиновник подчеркнул особую сложность проекта, так как в непосредственной близости к объекту проектирования находятся и железная дорога, и метрополитен, «и все коммуникации, которые сопутствуют таким сложным линейным объектам».

«Деловой Петербург» сообщает, что на реализацию проекта получен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, что автовокзал давно планируют построить в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» рядом с одноименной станцией метро в Мурино. Планируется, что объект свяжет конечную станцию метро, КАД и железнодорожную станцию, а оттуда автобусы будут курсировать в том числе по международным маршрутам. Власти Ленобласти заявляли, что таким образом появится альтернатива автовокзалу на Обводном канале.

Мы также писали о том, что «Пассажиравтотранс» выпустит китайские автобусы на междугородные рейсы. Всего в Петербург доставили 10 машин Golden Dragon 6122, каждый из которых рассчитан на единовременную перевозку 55 человек.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: