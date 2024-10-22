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Транспорт

В Петербурге предложили оборудовать такси перегородками

По словам депутата ЗакСа Павла Крупника, такая мера поможет сделать поездки безопаснее. К тому же такая конструкция является дополнительным барьером против распространения всевозможных респираторных заболеваний и инфекций.

MikeDotta / Shutterstock.com

Как пояснил Крупник, в последние годы не утихает дискуссия о мерах усовершенствования работы такси. По его словам, причиной тому послужили в том числе участившиеся конфликты между водителями и пассажирами. «В ряде зарубежных стран салон автомобиля такси часто оборудуется защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками для предотвращения физических конфликтов между клиентом и шофером», — приводит RT слова депутата.

«Внедрение таких барьеров положительно скажется на безопасности поездок, улучшит санитарную ситуацию внутри машин и будет способствовать привлекательности и росту авторитета профессии водителя такси», — говорится в тексте обращения.

На прошлой неделе мы писали о том, что в конце октября такси заметно подорожает в Петербурге. Рост среднего чека обещают в пределах 3-4%.

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