«Пассажиравтотранс» выпустит китайские автобусы на междугородные рейсы

«Автобус [Golden Dragon] 6122 имеет продуманную компоновку салона. Широкие и мягкие пассажирские сиденья имеют функции наклона и выдвижения в центр прохода, обеспечивая комфортную поездку, в каждое сиденье встроен USB-разъем для зарядки мобильных устройств, а оборудование автобусов включает аудио- и видеосистему со встроенными микрофоном и монитором», — цитирует официального дистрибьютора SOTRANS «Деловой Петербург».

Также «Золотые драконы» отличаются вместительным багажным отделением объёмом 9,5 м3, а учитывая, что все автобусы оснащены зимним пакетом и произведены с учетом эксплуатации при отрицательных температурах, передвигаться на них можно в любых климатических зонах.

Вчера мы рассказывали о том, что Петербург закупил 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они выйдут на маршруты до конца этого года. Низкопольные троллейбусы модели «Синара-6254» способны проезжать более 20 км без подключения к контактной сети.

