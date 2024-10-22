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Транспорт

«Пассажиравтотранс» выпустит китайские автобусы на междугородные рейсы

Всего в Петербург доставили 10 автобусов Golden Dragon 6122, каждый из которых рассчитан на единовременную перевозку 55 человек. 

fortton/shutterstock

«Автобус [Golden Dragon] 6122 имеет продуманную компоновку салона. Широкие и мягкие пассажирские сиденья имеют функции наклона и выдвижения в центр прохода, обеспечивая комфортную поездку, в каждое сиденье встроен USB-разъем для зарядки мобильных устройств, а оборудование автобусов включает аудио- и видеосистему со встроенными микрофоном и монитором», — цитирует официального дистрибьютора SOTRANS «Деловой Петербург».

Также «Золотые драконы» отличаются вместительным багажным отделением объёмом 9,5 м3, а учитывая, что все автобусы оснащены зимним пакетом и произведены с учетом эксплуатации при отрицательных температурах, передвигаться на них можно в любых климатических зонах.

Вчера мы рассказывали о том, что Петербург закупил 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они выйдут на маршруты до конца этого года. Низкопольные троллейбусы модели «Синара-6254» способны проезжать более 20 км без подключения к контактной сети.
 

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