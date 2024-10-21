Петербург закупил 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом

В закупленных троллейбусах предусмотрено 31 сидячее место, а всего они могут вмещать 85 человек. Салон оснащен гнездами для зарядки телефонов, системами автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации. Также установлены система навигации ГЛОНАСС и климат-контроль, а пассажирам доступен беспроводной интернет. На остановках машина будет «приседать» на сторону, где расположены двери. Всего в городе эксплуатируется более 280 таких троллейбусов, к концу 2028 года их число планируется довести до 330.

«Возможность автономного хода троллейбусов особенно востребована в новых районах. Это позволяет обеспечить только что построенные кварталы экологичным транспортом без задействования автобусов», — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александра Беглова.

Напомним, что сейчас в Петербурге также тестируют новый электробус. Он курсирует по маршруту №128 между Васильевским островом и Петроградской стороной.