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Транспорт

Петербург закупил 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом

Они выйдут на маршруты до конца этого года. Низкопольные троллейбусы модели «Синара-6254» способны проезжать более 20 км без подключения к контактной сети.

Kosmogenez / Shutterstock.com

В закупленных троллейбусах предусмотрено 31 сидячее место, а всего они могут вмещать 85 человек. Салон оснащен гнездами для зарядки телефонов, системами автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации. Также установлены система навигации ГЛОНАСС и климат-контроль, а пассажирам доступен беспроводной интернет. На остановках машина будет «приседать» на сторону, где расположены двери. Всего в городе эксплуатируется более 280 таких троллейбусов, к концу 2028 года их число планируется довести до 330.

«Возможность автономного хода троллейбусов особенно востребована в новых районах. Это позволяет обеспечить только что построенные кварталы экологичным транспортом без задействования автобусов», — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александра Беглова.

Напомним, что сейчас в Петербурге также тестируют новый электробус. Он курсирует по маршруту №128 между Васильевским островом и Петроградской стороной. 

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