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Транспорт

В Петербурге тестируют новый электробус

Он курсирует по маршруту №128 между Васильевским островом и Петроградской стороной. Тесты автобуса большого класса Asiastar X9-CITY будут проходить в течение двух месяцев.

Stanick / Shutterstock.com

Электробусы в Петербурге будут тестировать в экстремальных условиях, чтобы убедиться в их надежности, рассказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

В течение двух месяцев электробус будет курсировать по маршруту № 128 «Уральская улица — Аптекарская набережная». Если тесты пройдут с положительными результатами, то город сможет выкупить электробус для постоянной работы. В течение тестовой эксплуатации электробус будет оцениваться водителями, техническими специалистами ГУП «Пассажиравтотранс», а также самими пассажирами.

Всего вместимость электробуса составляет 83 человека, запас хода — до 350 километров. Также в нем мультимедийные информационные системы, USB-разъемы для зарядки телефонов и другие «фичи».

«Сегодня мы делаем еще один шаг в направлении внедрения на маршрутную сеть нашего города экологически чистого и комфортного общественного транспорта. Тестовая эксплуатация электробуса Asiastar X9-CITY EV STAR дает возможность оценить его преимущества непосредственно на линии и сформировать требования к будущим закупкам. Петербург уже активно внедряет электробусы Volgabus, MAN Lion’s City E, Vitovt Max Electro, Yutong на маршруты общественного транспорта. Планируется проведение аукциона на приобретение электробуса большого класса УТТЗ-624201. Однако в ближайшем будущем масштабы электрификации транспорта значительно увеличатся. После ввода в эксплуатацию первой и второй очереди парка электробусов в производственной зоне «Ржевка» город сможет обслуживать до 400 единиц электробусов большого и особо большого класса», — пишет пресс-служба Смольного со слов председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева.

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