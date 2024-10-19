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Транспорт

К югу от Варшавского вокзала построят новые дороги

Свежие магистрали позволят улучшить транспортное сообщение Адмиралтейского и Московского районов. Их планируют проложить в зоне новостроек.

Фото: пресс-служба Смольного

«Магистрали нужно строить не только в новых районах, но и в кварталах исторического центра, многие из которых в последнее время динамично развиваются и буквально переживают второе рождение. Это в полной мере относится к территориям к югу от бывшего Варшавского вокзала. Мы приступили к проектированию новых магистралей, составляем планы по модернизации уже существующих улиц», — приводят в пресс-службе Смольного слова губернатора.

Городские власти объявили о планах по строительству Альбуминной улицы, которая будет проложена от улицы Красуцкого до Митрофаньевского шоссе. Кроме того, планируется соединение двух существующих участков Малой Митрофаньевской улицы, что обеспечит полноценный перекресток с Парфёновской улицей. Западная часть Малой Митрофаньевской будет расширена до четырёх полос для движения. 

Также разработан проект продолжения Парфёновской улицы от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы в соседнем Московском районе. В перспективе ожидается реконструкция набережных Обводного канала, что значительно улучшит их функциональность и привлекательность. 

Кроме этого, планируется пробивка участка Киевской улицы на юго-запад от Балтийского вокзала. Новоизмайловский проспект также получит продолжение до Малой Митрофаньевской улицы, что обеспечит лучшую транспортную доступность в этом районе.

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) — платная автодорога от ЗСД в районе Благодатной улицы на юг до КАД в районе Кудрово. Трасса объединит Кировский, Фрунзенский, Московский, Красногвардейский и Невский районы Петербурга. Власти ожидают, что это поможет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города, разгрузить мост Александра Невского и Володарский. Запускать магистраль планируют поэтапно. Первый участок — так называемую Витебскую развязку — рассчитывают открыть до конца 2024 года. Собака.ru обсудила с экспертами, поможет ли магистраль улучшить транспортную ситуацию в городе.

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