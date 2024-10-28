Как в Москве и Осло

Кое-что из вышеперечисленного, безусловно относится и к Петербургу. К примеру, у нас, как и в любом городе, есть проблемные участки, где железнодорожное полотно пересекает городские улицы. И все же… навскидку в нашем городе не так просто назвать места, где следовало бы закопать уже существующие магистрали.

Дело в том, что у нас железные дороги исторический центр в основном не пересекают. Они могут начинаться в центре, но дальше довольно быстро переходят в серый пояс, где много места, куча «неудобий» (хотя на самом деле с точки зрения экономики эти коммунально-складские «неудобия» тоже необходимы городу). В этих условиях отдельные участки проще приподнять над землей, как это уже делалось до революции на севере города в районе от современного Лесного проспекта до Ланского шоссе. Там Финляндскую железную дорогу сначала построили по земле, но уже в начале XX века осознали, что она создает слишком много проблем. В результате было принято решение поднять её на высокие насыпи, сквозь которые удобно делать проколы для улиц.

Другая история начинается, когда мы говорим о строительстве новых участков. В Осло, например, старые железные дороги никто не закапывал, зато во второй половине XX века построили подземный участок, который соединил два городских вокзала. Аналогичную ситуацию мы видим и в Москве, где участок между Белорусским и Савеловским вокзалами, конечно, не полностью построен под землей, но несколько «утоплен», что облегчает строительство автомобильных мостов и путепроводов над ним.

Потенциально нечто подобное было бы интересно построить и в Петербурге. К примеру, давно есть планы соединить подземным участком Московское или Витебское направление железной дороги с Выборгским. Проблема в том, что в нашем случае необходимы тоннели глубокого заложения, некий аналог метрополитена, что, само собой, очень дорого.

Еще одна проблема заключается в том, что железная дорога в Петербурге имеет комплексное назначение. Если в том же Таоюане — это именно пассажирская магистраль, то у нас по-прежнему существенна роль грузовых перевозок. Соответственно железнодорожная инфраструктура глубоко интегрирована в существующую городскую логистику. Чтобы все это дело закопать, вероятно, придется окончательно вывезти всю промышленность из центральных районов.