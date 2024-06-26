«Опять мосты!». Мы все мечтаем о ночном водном такси в Петербурге, но это (почти) невозможно. Почему?

Каждый год петербуржцы сталкиваются с одинаковой проблемой: в период разводки мостов город фактически разделен на несколько частей и, чтобы добраться из одной в другую, нужно ехать по ЗСД. Но почему Нева становится непреодолимой преградой? Что мешает организовать ночное сообщение прямо по Неве? И почему Петербург не стал полноценной Северной Венецией, где речной транспорт реально связывает берега? На эти вопросы редакции «Собака.ru» отвечает в своей колонке транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования Илья Резников.
Идея вернуть в город на Неве речной транспорт будоражит умы не первый год. Казалось бы, для этого есть все предпосылки. Ни один город в России не имеет такой протяженности разветвленных судоходных путей. На реках нет «пробок», функционируют пристани. Более того, когда-то подобное сообщение в Петербурге было. Так почему же каждая новая попытка организовать рейсовое сообщение по воде остается неудачной?
Здесь ничего не поменялось с тех самых пор, когда водное сообщение исчезло в Ленинграде вполне естественным путем где-то в 1960-х годах, проиграв автобусам, трамваям и метро. Речной транспорт медленный, жестко привязан к имеющимся судоходным путям и, что самое главное, он сезонный. Кроме того, перевозка пассажиров по воде банально оказывается изрядно дороже, чем передвижение по суше, даже с учетом транспортных заторов.
Есть ли такая ниша, в которой речной транспорт мог бы быть эффективным в Петербурге? Да, если он будет предоставлять некий эксклюзивный сервис, в котором ему не может быть альтернатив. Например, паром из Ломоносова в Кронштадт предоставлял именно такой сервис, пока не было проезда по дамбе. Внутри Петербурга такой нишей в теории могут быть ночные перевозки через Неву в период разводки мостов. Почему бы не связать берега с помощью каких-то сравнительно регулярных перевозок?
Это решение кажется очень логичным и даже желаемым — ведь сейчас мы живем в довольно странной ситуации, когда летом ночью невозможно быстро перемещаться между соседними центральными районами. Однако эта элегантная на первый взгляд идея ночного водного такси упирается сразу в несколько проблем.
- Во-первых, имеется целый ряд ограничений на движение пассажирских судов через Неву в центре города, связанных с проводкой по реке караванов судов в ночное время, в том числе судов с опасными грузами. Там, вообще-то, многое нельзя, хотя сейчас эти правила, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ, повсеместно нарушаются, сделать сколько-нибудь регулярный маршрут они точно будут мешать.
- Во-вторых, проблемы точно возникнут с надежностью — туман или сильный ветер на воде могут останавливать пассажирское судоходство, что неприемлемо для мало-мальски регулярного маршрута, не имеющего альтернатив.
- В-третьих, довольно странно говорить о ночном речном сообщении через Неву самом по себе как о сферическом коне в вакууме. Представьте себе ситуацию: вы выходите из бара в Центральном районе и хотите добраться до дома в Калининском. Вам надо будет вызывать такси до Невы, потом ждать отправления теплохода, после чего снова ждать приезда уже новой машины. В результате по деньгам пассажир не выиграет (если перевозки через Неву, конечно, не дотировать из бюджета), а по времени сильно проиграет. Маршрут, возможно, получится более красивым (хотя поездка по ЗСД тоже впечатляет), но транспорт все же руководствуется эстетикой далеко не в первую очередь.
Потенциально большинство этих проблем можно было бы решить: добиться изменений в регламентах, закупить новые большие суда, которым будет не страшна непогода. Однако встает вопрос: зачем? В формате такси (а вернее, маршрутки), которое будет обслуживать запоздалых посетителей ночных заведений, такая история вряд ли взлетит. Столь спорадические поездки отдельных людей просто не смогут окупить затраты.
Другое дело, если мы сделаем такие перевозки по Неве полноценной частью транспортной системы города. Что я имею в виду?
Во многих городах мира общественный транспорт не пропадает ночью. В Нью-Йорке метрополитен ходит круглосуточно, в Праге много десятилетий ходят ночные трамваи, маршруты которых грамотно связывают центр и большинство жилых кварталов. Петербург как пятимиллионный город также вполне мог бы обладать аналогичной системой.
Более того, если помните, ее даже пытались построить — были ночные автобусы, которые дублировали линии метро. Делали они это довольно топорно (при запуске его линий как будто забыли, что ночью людям нужно не туда, где станции метро, а туда, где они живут), но главная проблема была не в этом.
Ночные автобусы летом как раз упирались в разводку мостов — она разрезала их маршруты пополам, фактически лишая их половины эффективности. Стоит ли удивляться, что ночные автобусы пропали в эпоху ковида и пока на улицы так и не вернулись. Вот тут как раз помогли бы полноценные ночные речные перевозки, причем на больших судах, которые могли бы работать в любую погоду и вмещать в себя всех пассажиров автобуса-гармошки.
Более того, в таком формате возможно появление даже не одной подобной переправы, а двух-трех, местоположение и работа которых будет четко привязана к маршрутам и расписанию ночных автобусов. Тогда такой речной маршрут будет выполнять именно транспортную функцию, а не выступать дотационной альтернативой ночным водным прогулкам, которые сегодня и так существуют в большом количестве.
У такого решения могло бы быть реальное будущее, вопрос в том, решит ли город, что ему все же нужна ночная транспортная система...
Комментарии (0)