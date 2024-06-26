«Опять мосты!». Мы все мечтаем о ночном водном такси в Петербурге, но это (почти) невозможно. Почему?

Идея вернуть в город на Неве речной транспорт будоражит умы не первый год. Казалось бы, для этого есть все предпосылки. Ни один город в России не имеет такой протяженности разветвленных судоходных путей. На реках нет «пробок», функционируют пристани. Более того, когда-то подобное сообщение в Петербурге было. Так почему же каждая новая попытка организовать рейсовое сообщение по воде остается неудачной?

Здесь ничего не поменялось с тех самых пор, когда водное сообщение исчезло в Ленинграде вполне естественным путем где-то в 1960-х годах, проиграв автобусам, трамваям и метро. Речной транспорт медленный, жестко привязан к имеющимся судоходным путям и, что самое главное, он сезонный. Кроме того, перевозка пассажиров по воде банально оказывается изрядно дороже, чем передвижение по суше, даже с учетом транспортных заторов.

Есть ли такая ниша, в которой речной транспорт мог бы быть эффективным в Петербурге? Да, если он будет предоставлять некий эксклюзивный сервис, в котором ему не может быть альтернатив. Например, паром из Ломоносова в Кронштадт предоставлял именно такой сервис, пока не было проезда по дамбе. Внутри Петербурга такой нишей в теории могут быть ночные перевозки через Неву в период разводки мостов. Почему бы не связать берега с помощью каких-то сравнительно регулярных перевозок?