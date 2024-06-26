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Транспорт

«Опять мосты!». Мы все мечтаем о ночном водном такси в Петербурге, но это (почти) невозможно. Почему?

Каждый год петербуржцы сталкиваются с одинаковой проблемой: в период разводки мостов город фактически разделен на несколько частей и, чтобы добраться из одной в другую, нужно ехать по ЗСД. Но почему Нева становится непреодолимой преградой? Что мешает организовать ночное сообщение прямо по Неве? И почему Петербург не стал полноценной Северной Венецией, где речной транспорт реально связывает берега? На эти вопросы редакции «Собака.ru» отвечает в своей колонке транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования Илья Резников.

Идея вернуть в город на Неве речной транспорт будоражит умы не первый год. Казалось бы, для этого есть все предпосылки. Ни один город в России не имеет такой протяженности разветвленных судоходных путей. На реках нет «пробок», функционируют пристани. Более того, когда-то подобное сообщение в Петербурге было. Так почему же каждая новая попытка организовать рейсовое сообщение по воде остается неудачной?

Здесь ничего не поменялось с тех самых пор, когда водное сообщение исчезло в Ленинграде вполне естественным путем где-то в 1960-х годах, проиграв автобусам, трамваям и метро. Речной транспорт медленный, жестко привязан к имеющимся судоходным путям и, что самое главное, он сезонный. Кроме того, перевозка пассажиров по воде банально оказывается изрядно дороже, чем передвижение по суше, даже с учетом транспортных заторов.

Есть ли такая ниша, в которой речной транспорт мог бы быть эффективным в Петербурге? Да, если он будет предоставлять некий эксклюзивный сервис, в котором ему не может быть альтернатив. Например, паром из Ломоносова в Кронштадт предоставлял именно такой сервис, пока не было проезда по дамбе. Внутри Петербурга такой нишей в теории могут быть ночные перевозки через Неву в период разводки мостов. Почему бы не связать берега с помощью каких-то сравнительно регулярных перевозок?

ANGHI / Shutterstock

Это решение кажется очень логичным и даже желаемым — ведь сейчас мы живем в довольно странной ситуации, когда летом ночью невозможно быстро перемещаться между соседними центральными районами. Однако эта элегантная на первый взгляд идея ночного водного такси упирается сразу в несколько проблем.

  • Во-первых, имеется целый ряд ограничений на движение пассажирских судов через Неву в центре города, связанных с проводкой по реке караванов судов в ночное время, в том числе судов с опасными грузами. Там, вообще-то, многое нельзя, хотя сейчас эти правила, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ, повсеместно нарушаются, сделать сколько-нибудь регулярный маршрут они точно будут мешать.
  • Во-вторых, проблемы точно возникнут с надежностью — туман или сильный ветер на воде могут останавливать пассажирское судоходство, что неприемлемо для мало-мальски регулярного маршрута, не имеющего альтернатив.
  • В-третьих, довольно странно говорить о ночном речном сообщении через Неву самом по себе как о сферическом коне в вакууме. Представьте себе ситуацию: вы выходите из бара в Центральном районе и хотите добраться до дома в Калининском. Вам надо будет вызывать такси до Невы, потом ждать отправления теплохода, после чего снова ждать приезда уже новой машины. В результате по деньгам пассажир не выиграет (если перевозки через Неву, конечно, не дотировать из бюджета), а по времени сильно проиграет. Маршрут, возможно, получится более красивым (хотя поездка по ЗСД тоже впечатляет), но транспорт все же руководствуется эстетикой далеко не в первую очередь.

Потенциально большинство этих проблем можно было бы решить: добиться изменений в регламентах, закупить новые большие суда, которым будет не страшна непогода. Однако встает вопрос: зачем? В формате такси (а вернее, маршрутки), которое будет обслуживать запоздалых посетителей ночных заведений, такая история вряд ли взлетит. Столь спорадические поездки отдельных людей просто не смогут окупить затраты.

Leonid Andronov / Shutterstock

Другое дело, если мы сделаем такие перевозки по Неве полноценной частью транспортной системы города. Что я имею в виду?

Во многих городах мира общественный транспорт не пропадает ночью. В Нью-Йорке метрополитен ходит круглосуточно, в Праге много десятилетий ходят ночные трамваи, маршруты которых грамотно связывают центр и большинство жилых кварталов. Петербург как пятимиллионный город также вполне мог бы обладать аналогичной системой.

Более того, если помните, ее даже пытались построить — были ночные автобусы, которые дублировали линии метро. Делали они это довольно топорно (при запуске его линий как будто забыли, что ночью людям нужно не туда, где станции метро, а туда, где они живут), но главная проблема была не в этом.

Ночные автобусы летом как раз упирались в разводку мостов — она разрезала их маршруты пополам, фактически лишая их половины эффективности. Стоит ли удивляться, что ночные автобусы пропали в эпоху ковида и пока на улицы так и не вернулись. Вот тут как раз помогли бы полноценные ночные речные перевозки, причем на больших судах, которые могли бы работать в любую погоду и вмещать в себя всех пассажиров автобуса-гармошки.

Как Юрий Набатов («Нева Тревел») переизобрел прогулки по рекам и каналам Петербурга и сам придумывает для этого новые суда

Более того, в таком формате возможно появление даже не одной подобной переправы, а двух-трех, местоположение и работа которых будет четко привязана к маршрутам и расписанию ночных автобусов. Тогда такой речной маршрут будет выполнять именно транспортную функцию, а не выступать дотационной альтернативой ночным водным прогулкам, которые сегодня и так существуют в большом количестве.

У такого решения могло бы быть реальное будущее, вопрос в том, решит ли город, что ему все же нужна ночная транспортная система...

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