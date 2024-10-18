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Транспорт

На Пулковских высотах готовятся построить железнодорожную станцию

Участок на Пулковских высотах теперь можно использовать для обслуживания железнодорожных перевозок. Соответствующее разрешение предоставил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Shutterstock.com

Три участка у остановки 19-ый километр на Сарицкой улице теперь официально разрешили использовать под строительство будущей ж/д станции. В планах — создание транспортно-пересадочного узла «Пулковские высоты».

Разговоры об этом проекте ведутся с 2016 года. В 2017 году показали, как будет выглядеть ж/д станция. Сроки открытия платформы перенесли с 2017 на 2019 год. В 2020 планировали достроить вестибюль станции и ввести его в эксплуатацию. После череды проблем с проектом, в начале этого года показали обновленный облик станции по проекту АО «Ленгипрострой».

В прошлом году проект «Пулковских высот» одобрил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Общественные слушания по данному вопросу проходили в июле, и только сейчас получено разрешение на эксплуатацию участков в транспортных целях.

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