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Транспорт

На юге Петербурга построят новую железнодорожную станцию

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Возводить жд-станцию «Пулковские высоты» должны начать в 2024 году. Станция появится на перегоне Шоссейная — Александровская, разделив его на две части.

Michael Derrer Fuchs / Shutterstock.com

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании КВС, поезда будут ходить из новых районов на Пулковских высотах на юге и до Балтийского вокзала в центре города. В планах открыть станцию в 2026 году.

Проект «Пулковских высот» одобрил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Объект планировался еще в рамках инвестиционной программы Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) 2016 года, однако его реализация много раз переносили.

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