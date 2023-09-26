На юге Петербурга построят новую железнодорожную станцию

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании КВС, поезда будут ходить из новых районов на Пулковских высотах на юге и до Балтийского вокзала в центре города. В планах открыть станцию в 2026 году.

Проект «Пулковских высот» одобрил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Объект планировался еще в рамках инвестиционной программы Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) 2016 года, однако его реализация много раз переносили.