В Петербурге к 2026 ускорят все трамваи

Первыми ускорятся трамваи на маршрутах №№ 6, 18, 27, 36, 47, 52, 55, 60 и 100. Позже специалисты перейдут к маршрутам №№ 7, 9, 23, 25, 49 и 58. Чтобы увеличить скорость транспорта, модернизируют и дооснастят светофоры, обособят трамвайные пути и скорректируют организацию дорожного движения, кроме того на маршрутах установят камеры видеофиксации и оптимизируют остановки. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

В комитете также напомнили, что в прошлом году пилотный проект по приоритету трамваев на дороге был реализован на маршруте № 55. Время движения сократилось на 6 минут, а скорость увеличилась с 13,6 до 14,7 км/ч.

В конце января стало известно, что новую схему движения без пробок в Петербурге разработают к ноябрю 2024 года. Она должна снизить загруженность дорог и уменьшить количество аварий.