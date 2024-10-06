На строящейся станции «Горный институт» установили первые в Петербурге «световые столбы»

Монтаж «световых столбов» завершается на балюстраде эскалаторов. «Наклонный ход наполнился ярким светом, остается только полностью снять защитное покрытие с потолочных зонтов и самой балюстрады», — отметили в Telegram-канале «Подземник».

Власти не называют сроки открытия станции, которую обещали запустить еще в сентябре. Вице-губернатор Николай Линченко на прямой линии в телеэфире ушёл от ответа на вопрос, когда «Горный институт» станет доступен для пассажиров. Чиновник лишь отметил, что основной объём строительно-монтажных работ уже завершен, но строителям нужно отладить все системы и получить согласование Ростехнадзора.

Ранее мы писали о том, что В Петербурге будут ремонтировать станцию метро «Балтийская». Работы планируют проводить с 20 ноября этого года по 29 января 2026 года, в ночное время.