В Петербурге будут ремонтировать станцию метро «Балтийская»

В метрополитене отметили, что работы будут проходить с 00:30 до 5:10 по рабочим дням «после снятия напряжения в тоннеле с контактного рельса». Также в пресс-службе подземки отметили, что на время ремонта станцию закрывать не планируют.

«В рамках договора необходимо выполнить работы по капитальному ремонту станции «Балтийская» в части путевых стен», — пишет РБК со ссылкой на сопроводительные документы.

Напомним, «Метрострой» поменял информацию о запуске станции метро «Горный институт». С сайта компании пропала информация, что движение откроют в 2024 году. Сейчас там красуется надпись, что в текущем году только «окончание строительно-монтажных работ», а не запуск станции, как обещали ранее. В «Метрострое» уверяют: «озвученные сроки остаются актуальными».