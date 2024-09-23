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Транспорт

В Петербурге будут ремонтировать станцию метро «Балтийская»

Такая заявка на работы появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 205,8 млн рублей. Работы планируют проводить с 20 ноября этого года по 29 января 2026 года, в ночное время.

Urri / Shutterstock.com

В метрополитене отметили, что работы будут проходить с 00:30 до 5:10 по рабочим дням «после снятия напряжения в тоннеле с контактного рельса». Также в пресс-службе подземки отметили, что на время ремонта станцию закрывать не планируют.  

«В рамках договора необходимо выполнить работы по капитальному ремонту станции «Балтийская» в части путевых стен», — пишет РБК со ссылкой на сопроводительные документы. 

Напомним, «Метрострой» поменял информацию о запуске станции метро «Горный институт». С сайта компании пропала информация, что движение откроют в 2024 году. Сейчас там красуется надпись, что в текущем году только «окончание строительно-монтажных работ», а не запуск станции, как обещали ранее. В «Метрострое» уверяют: «озвученные сроки остаются актуальными».

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