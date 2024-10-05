В Петербурге отремонтировали 90% дорог от годового плана

«Благодаря федеральному софинансированию в городе ведётся масштабное строительство и реконструкция дорог. К концу года в рамках нацпроекта приведем к нормативу более 100 километров магистралей - это 51 объект. В целом в этом году в Петербурге будет отремонтировано 170 километров дорог», – цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

В этом сезоне одним из наиболее крупных и социально значимых объектов стал участок Будапештской улицы. Здесь с опережением графика отремонтировали 7,42 км дорожного полотна от улицы Фучика до Малой Балканской. По просьбам жителей к нормативу привели 3,1 км Гатчинского шоссе на участке от площади Воинской Славы до границы Санкт‑Петербурга. Еще один значимый объект – 1,35-километровый участок набережной реки Екатерингофки. Дорога входит в опорную сеть и соединяет ЗСД с улично-дорожной инфраструктурой в районе морского порта.

Ранее мы писали о том, что строительство магистрали М-32 запустили в Приморском районе возле «Лахта Центра».