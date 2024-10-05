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Транспорт

В Петербурге создали сервис для согласования ограничений движения

Система позволяет в онлайн-режиме согласовывать ограничения проезда. С помощью неё горожане также смогут узнавать о действующих и планируемых перекрытиях дорог.

Nattawit Khomsanit/shutterstock

Онлайн-сервис будет работать по принципу единого окна для заявителя, подающего документы на согласование временной схемы движения. В личном кабинете можно подать документы, которые будут рассылаться всем заинтересованным организациям, затем заявитель получит выписку о рассмотрении заявки. Через систему также можно запросить исходные данные, необходимые при разработке проекта организации дорожного движения. Сейчас сервис тестируют, он работает в режиме демоверсии. Однако уже стартуют приёмочные испытания функционала.

«Разработанная нами система — это своего рода цифровой двойник действующего сегодня порядка по согласованию и утверждению проектов организации дорожного движения. Только мы существенно сокращаем существующие сегодня излишние бюрократические процедуры в этом процессе, включая немаленький объём бумажной работы», — отмечает гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.

В сентябре в Петербурге запустили бета-версию приложения «Подорожник». Сервис позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте без обращения в кассы метрополитена. Мы попросили редактора «Петербурга будущего» Валерию Дьячкову протестировать новинку (спойлер: рискуя стать багажом!) и обсудили с директором по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексеем Смирновым преимущества и недостатки нововведения, опыт других городов.

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