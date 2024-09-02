В Петербурге запустили тесты виртуального «Подорожника»

С 1 сентября запустили тестирование приложения «Виртуальный Подорожник». С его помощью можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте без обращения в кассы. Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно оставить заявку на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

Прежде чем дать к сервису массовый доступ, его протестируют 10 тысяч пользователей. По их замечаниям и отчетам «Организатор перевозок» доработает программное обеспечение.

Разработка «Виртуального Подорожника» — это часть проекта модернизации оплаты проезда в транспорте. Напомним, оплату биометрией в петербургском метро запустят в октябре этого года. Если эксперимент будет удачным, то начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях городской подземки. Позже Смольный хочет распространить проект и на наземный транспорт.