Минтранс не поддержал идею создания в России саморегулируемого авиатакси

К таким судам, согласно концепции, относятся автожиры, однодвигательные самолеты, а также самолеты максимальной взлетной массы до 5,7 т, перевозящие от девяти до 19 пассажиров. Это, например, Ан-2, DHC-6, Cessna и вертолеты Bell 407 и Robinson R44. Фактически законопроектами предлагается наделить СРО в области авиатакси функциями, правами и полномочиями государственного органа. Об это сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минтранса Владимира Потешкина.

Чиновник заявил, что саморегулирование в области обеспечения транспортной безопасности исключено. А предложения по исключению госурегулирования и надзора в отношении владельцев судов, намеревающихся выполнять коммерческие перевозки без сертификата эксплуатанта от Росавиации или передача этих функций в СРО, «противоречат стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и неминуемо приведут к существенным негативным последствиям, связанным со снижением уровня безопасности полетов.

Ранее мы писали о том, что авиаперелеты в экономе рекордно подорожали почти на 30%. Средняя стоимость перелета в экономе на 1 тысячу км пути составила 7,9 тысяч рублей.