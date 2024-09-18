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Транспорт

Авиаперелеты в экономе рекордно подорожали почти на 30%

И это за один месяц. В августе индекс цен на билеты в экономкласс самолетов российских авиакомпаний вырос на 29,79% по сравнению с августом 2023 года. Средняя стоимость перелета в экономе на 1 тысячу км пути составила 7,9 тысяч рублей. Это антирекорд для августа за все время ведения статистики (с 2000 года).

Alexandr Zimovskoy / Shutterstock.com

На конец лета пришлись максимальные темпы повышения цен. В июне годовой рост индекса составлял 24,3%, в июле — 28,3%. Резкое подорожание наблюдалось в начале года, в январе-феврале цены увеличились на 34-42% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на статистику Росстата.

Средняя стоимость перелета в экономе на 1 тысячу км пути составила 7,9 тысяч рублей. Это антирекорд для августа за все время ведения статистики (с 2000 года). С начала года с января по август цены на авиаперелеты увеличились на 28,4%, что также стало рекордом с 2002 года.

По итогам прошлого года авиабилеты по России в среднем подорожали на 22,2%. В декабре стоимость 1 тыс. км полета достигала 7,6 тысяч рублей.

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