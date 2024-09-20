В Смольном раскрыли детали регистрации частных самокатов в Петербурге

«Как только появится нормативная база и федеральная информационная система, в которую субъекты смогут подключаться, то мы сразу же можем начать данную работу в Петербурге. Если потребуется создание региональной информационной системы как, например, сейчас создается в сфере легкового такси, то будем разрабатывать и внедрять такую систему», — сообщил «Деловому Петербургу» заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

В ведомстве добавили, что для аренды электросамокатов важно проводить верификацию пользователей через Госуслуги или банковские приложения. Еще одним обязательным условием в комитете назвали регистрацию арендных самокатов и оборудование их номерными знаками, чтобы городские камеры могли контролировать соблюдение ПДД и фиксировать правонарушения. Для пользователей частных самокатов предлагают ввести обучение, по итогам которого будут выдавать специальный документ.

Уже сейчас действую некоторые другие ограничения: скорость до 10 км/ч в некоторых районах и соглашение с кикшеринговыми компаниями по запрету парковок в центре города.

«Поэтому продолжаем совместную работу вместе с министерством транспорта, шеринговыми компаниями, с депутатами и представителями общественных организаций, направленную на повышение безопасности управления и использования средств мобильности в нашем городе», —заключил замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков.

Напомним, в России через 2 года может начаться обязательная регистрация электросамокатов. Министерство транспорта уже подготовило законопроект о государственном учете средств индивидуальной мобильности. Согласно ему электросамокаты, электровелосипеды и мопеды нужно будет регистрировать в госреестре в течение 10 дней с момента покупки.