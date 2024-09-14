В России через 2 года может начаться обязательная регистрация электросамокатов

Владельцы должны будут получить получить знак, аналогичный автомобильному госномеру, и учетную метку в виде QR-кода. Тем, кто уже владеет СИМ, необходимо будет пройти регистрацию до 1 марта 2027 года. В министерстве такие меры объясняют возможностью повысить безопасность на дорогах. В ведомстве считают, что таким образом, будет снижено число ДТП и получится обеспечить «неотвратимость наказания за нарушение ПДД». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Предполагается, что перед началом эксплуатации пользователь должен авторизоваться в региональной информационной системе средств микромобильности. «Это позволит идентифицировать его, увязать с конкретным средством микромобильности, поставленным на учёт, и не допустить, в частности, движение по тротуарам тех средств микромобильности, которым запрещено там находиться», — заявили в министерстве транспорта.

Ранее мы писали о том, что электросамокаты стали заменителем общественного транспорта или такси в Петербурге. Самокаты используют, чтобы проехать «последнюю милю», вместо автобусов и трамваев.