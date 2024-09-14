18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В России через 2 года может начаться обязательная регистрация электросамокатов

Министерство транспорта уже подготовило законопроект о государственном учете средств индивидуальной мобильности. Согласно ему электросамокаты, электровелосипеды и мопеды нужно будет регистрировать в госреестре в течение 10 дней с момента покупки.

foto_shabrova / Shutterstock.com

Владельцы должны будут получить получить знак, аналогичный автомобильному госномеру, и учетную метку в виде QR-кода. Тем, кто уже владеет СИМ, необходимо будет пройти регистрацию до 1 марта 2027 года. В министерстве такие меры объясняют возможностью повысить безопасность на дорогах. В ведомстве считают, что таким образом, будет снижено число ДТП и получится  обеспечить «неотвратимость наказания за нарушение ПДД». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Предполагается, что перед началом эксплуатации пользователь должен авторизоваться в региональной информационной системе средств микромобильности. «Это позволит идентифицировать его, увязать с конкретным средством микромобильности, поставленным на учёт, и не допустить, в частности, движение по тротуарам тех средств микромобильности, которым запрещено там находиться», — заявили в министерстве транспорта.

Ранее мы писали о том, что электросамокаты стали заменителем общественного транспорта или такси в Петербурге. Самокаты используют, чтобы проехать «последнюю милю», вместо автобусов и трамваев.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: