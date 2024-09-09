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Транспорт

Для тестов оплаты проезда по биометрии в Смольном выбрали первые две станции метро

Проверят систему «оплаты лицом» будут на «Гостином дворе» и «Площади Восстания».

wasilisa / Shutterstock.com

Пилотные тесты оплаты проезда с использованием биометрических технологий с участием фокус-группы будут проводить на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» — станции с высоким туристическим пассажиропотоком. Проверять систему будут сотрудники метрополитена, рассказали для 78.ru в комитете по транспорту Петербурга.

«По итогам апробации будет рассмотрен вопрос о возможности масштабирования технологии и внедрения ее в тестовую эксплуатацию для пассажиров. Планируется, что оплата проезда будет списываться с банковской карты, привязанной в личном кабинете», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что биометрическая информация пассажиров не будет храниться у перевозчиков.

Напомним, оплату биометрией в петербургском метро запустят в октябре 2024 года. Если эксперимент будет удачным, то начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях городской подземки. Позже Смольный хочет распространить проект и на наземный транспорт.

Кроме того, в сентябре «Пассажиравтотранс» должен в пилотном режиме апробировать технологию Open Loop. Эта технология предполагает списание средств за проезд по геолокации, так называемая «оплата карманом».

Ранее мы рассказывали о том, когда запустят оплату проезда через мобильное приложение «Подорожник».

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