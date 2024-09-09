Для тестов оплаты проезда по биометрии в Смольном выбрали первые две станции метро

Проверят систему «оплаты лицом» будут на «Гостином дворе» и «Площади Восстания».
Пилотные тесты оплаты проезда с использованием биометрических технологий с участием фокус-группы будут проводить на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» — станции с высоким туристическим пассажиропотоком. Проверять систему будут сотрудники метрополитена, рассказали для 78.ru в комитете по транспорту Петербурга.
«По итогам апробации будет рассмотрен вопрос о возможности масштабирования технологии и внедрения ее в тестовую эксплуатацию для пассажиров. Планируется, что оплата проезда будет списываться с банковской карты, привязанной в личном кабинете», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что биометрическая информация пассажиров не будет храниться у перевозчиков.
Напомним, оплату биометрией в петербургском метро запустят в октябре 2024 года. Если эксперимент будет удачным, то начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях городской подземки. Позже Смольный хочет распространить проект и на наземный транспорт.
Кроме того, в сентябре «Пассажиравтотранс» должен в пилотном режиме апробировать технологию Open Loop. Эта технология предполагает списание средств за проезд по геолокации, так называемая «оплата карманом».
Ранее мы рассказывали о том, когда запустят оплату проезда через мобильное приложение «Подорожник».
Комментарии (0)