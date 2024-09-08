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Транспорт

В центре Петербурга открыли обновленный городской причал

Он заработал на набережной реки Фонтанки в Петербурге, напротив Музея Фаберже. 

фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Власти отмечают, что причал нового типа состоит из металлических понтонов, которые обладают достаточной высотой борта, большей безопасностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Причал возведен с соблюдением всех норм безопасности. Помимо блока с солнечной панелью, спасательного оборудования, цепей и трапа, на новом причале установлены пандусы для защиты исторического облика набережной, оборудовано помещение охраны, а также работает система контроля доступа.

Как подчеркнул председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, место для нового причала «Музей Фаберже» выбирали с учётом планов по расширению причальной инфраструктуры рядом с центральными точками притяжения Петербурга. 

«В перспективе — установка на этом и еще четырех причалах электрозарядной станции для электрических судов. В настоящее время такими станциями уже оснащены два причала Петербурга: “Мытнинская набережная” у Петропавловской крепости и “Речной вокзал”. Выделенная мощность каждого — 150 кВт», — отметили в пресс-службе профильного ведомства.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге протестировали новое электросудно для речных прогулок. Совсем скоро корабль «Мойка 2.0» выйдет на экскурсионно-прогулочные маршруты города.

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