В Петербурге протестировали новое электросудно для речных прогулок

Как отметили в Смольном, учитывая максимальную скорость в 13 км/ч, эргономичный дизайн и небольшие габариты (длина — 16,5 метров, ширина — 4 метра, а высота — 2,45 метра), данное экологичное судно на электротяге предназначено для внутригородских перевозок по Неве и каналам. Тем более, что его максимальная вместимость достигает 40 человек.

«Прогулочные суда-электроходы не дают вредных выбросов, благодаря чему вода в наших реках и каналах и воздух на набережных станут чище. “Мойка 2.0” на 90% состоит из комплектующих отечественного производства. Подобные разработки приближают выполнение поставленной президентом задачи по достижению технологического суверенитета», — рассказал Александр Беглов.

Ещё одно преимущество обновленного судна заключается в более низких эксплуатационных расходах: согласно подсчетам специалистов, затраты для электрического судна на протяжении 15 лет будут ниже на 250%, чем на обслуживание и заправку дизельного. Новинку протестируют до конца навигационного сезона, а к следующему петербургский речной флот должны пополнить еще два электросудна этой модели.



Ранее мы писали о том, что для Петербурга «Газпром» построит 40 пассажирских судов на природном газе к 2030 году. В создание флота планируют вложить не менее 6 млрд рублей.