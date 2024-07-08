Для Петербурга «Газпром» построит 40 пассажирских судов на природном газе к 2030 году

«Дочка» «Газпрома» — «Газпром СПГ технологии» — собирается расширить пассажирский флот в Петербурге на 40 судов с двигателями на СПГ. Их собираются использовать в городе. Всего в планах построить 30 кораблей типа «Фонтанка» и еще 10 – типа «Чайка» или «Нева». По предварительной оценке, строительство большого судна обойдется в 300-350 млн рублей, малого — порядка 100 млн рублей. Таким образом объем инвестиций оценивается в 6 млрд рублей.

Как пишут «Ведомости» со слов генерального директора компании Ивана Кожевникова, проект входит в состав программы развития СПГ-направления «Газпрома» до 2030 года, реализация которой оценивается в 500 млрд рублей. В нее также входят строительство заводов по сжижению газа в 43 регионах России, заправок на СПГ-топливе, судов и т.п.

По словам Кожевникова, строительство новых судов планируют вести сразу на нескольких верфях в Татарстане, Нижнем Новгороде и Петербурге. Также компания планирует параллельно развивать заправочную инфраструктуру на СПГ. Всего в городе собираются установить 10 бункеровочных станций, две из которых размесят около Морского вокзала и Речного порта.