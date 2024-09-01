До конца года Петербург заключит договор на проектирование метро в Кудрово

«Благодарю министра транспорта РФ Романа Старовойта за решение о поддержке софинансирования строительства станции метро «Кудрово» и электродепо. Отдельно благодарю губернатора Петербурга Александра Беглова за рабочее взаимодействие по всем вопросам и готовность заключить контракт на проектные работы до конца 2024 года», — написал в своих социальных сетях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Строительство будет софинансироваться из федерального бюджета. Минувшей зимой координационный совет поручил Минтрансу и Минфину рассмотреть возможность предоставления Петербургу межбюджетных трансфертов на 35,7 млрд рублей в 2025-2031 годах.

Ранее мы писали о том, что оплату биометрией в петербургском метро запустят в октябре этого года. Если эксперимент будет удачным, то начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях городской подземки. Позже Смольный хочет распространить проект и на наземный транспорт.