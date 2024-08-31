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Транспорт

Оплату биометрией в петербургском метро запустят в октябре этого года

Если эксперимент будет удачным, то начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях городской подземки. Позже Смольный хочет распространить проект и на наземный транспорт.

wasilisa / Shutterstock.com

О том, что новый способ оплаты начнут тестировать через пару месяцев пишет «Фонтанка» со ссылкой на рабочие материалы к заседанию Координационного совета по развитию транспортной системы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На каких именно станциях города появится такая возможность, на данный момент не сообщается. Также вопрос о будущих скидках и льготах остаётся открытым.

Кроме того, в сентябре «Пассажиравтотранс» должен в пилотном режиме апробировать технологию Open Loop. Эта технология предполагает списание средств за проезд по геолокации, так называемая «оплата карманом».

Ранее мы рассказывали о том, когда запустят оплату проезда через мобильное приложение «Подорожник».

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