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Транспорт

В Петербурге показали, как будет выглядеть поезд для будущей линии Купчино – Шушары – Славянка

На кадрах видно, что вагон «Невский» имеет три секции, в оформлении использованы бирюзовый и оранжевый цвета.

фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"

На Невском заводе электрического транспорта в Петербурге прошла официальная презентация пилотного трамвая, который будет курсировать по будущей линии. Новую трамвайную ветку строят по концессионному соглашению между городским правительством и ООО «БалтНедвижСервис», она свяжет Балканскую площадь в Купчино микрорайоны Шушары и Славянка. Проект подразумевает строительство трех мостов, четырёх путепроводов и остановочных павильонов.

Маршрут «Славянка» станет основой для новых маршрутов на юге Петербурга, включая линии до кампусов СПбГУ, «ИТМО Хай Парк» и аэропорта Пулково. Завершить строительство должны в 2026 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге готовятся к строительству трамвайной линии от Парнаса до Бугров. Это будет первый проект трамвайной связи Петербурга и Ленобласти на севере города.

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