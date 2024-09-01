В Петербурге показали, как будет выглядеть поезд для будущей линии Купчино – Шушары – Славянка

На Невском заводе электрического транспорта в Петербурге прошла официальная презентация пилотного трамвая, который будет курсировать по будущей линии. Новую трамвайную ветку строят по концессионному соглашению между городским правительством и ООО «БалтНедвижСервис», она свяжет Балканскую площадь в Купчино микрорайоны Шушары и Славянка. Проект подразумевает строительство трех мостов, четырёх путепроводов и остановочных павильонов.

Маршрут «Славянка» станет основой для новых маршрутов на юге Петербурга, включая линии до кампусов СПбГУ, «ИТМО Хай Парк» и аэропорта Пулково. Завершить строительство должны в 2026 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге готовятся к строительству трамвайной линии от Парнаса до Бугров. Это будет первый проект трамвайной связи Петербурга и Ленобласти на севере города.