18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Петербурге готовятся к строительству трамвайной лини от Парнаса до Бугров

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга распорядился подготовить документацию по планировке участка новой трамвайной линии. Это будет первый проект трамвайной связи Петербурга и Ленобласти на севере города.

ANGHI / Shutterstock.com

Будущая трамвайная линия будет проходить по улице Михаила Дудина от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова, а также по самой улице Федора Абрамова до Заречной. Весь маршрут займет 2,5 км. Предложения от проектировщиков принимают в комитете до 26 ноября, а подготовить документацию нужно будет до 26 февраля 2026 года.

Как рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) «Деловому Петербургу», проект будут реализовывать в два этапа. Во вторую очередь собираются продлить линию по Заречной улице и 8-му Верхнему проспекту до границы с городом Бугры. Также будут рассматривать вариант со строительством отдельного депо.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: