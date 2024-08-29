В Петербурге готовятся к строительству трамвайной лини от Парнаса до Бугров

Будущая трамвайная линия будет проходить по улице Михаила Дудина от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова, а также по самой улице Федора Абрамова до Заречной. Весь маршрут займет 2,5 км. Предложения от проектировщиков принимают в комитете до 26 ноября, а подготовить документацию нужно будет до 26 февраля 2026 года.

Как рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) «Деловому Петербургу», проект будут реализовывать в два этапа. Во вторую очередь собираются продлить линию по Заречной улице и 8-му Верхнему проспекту до границы с городом Бугры. Также будут рассматривать вариант со строительством отдельного депо.