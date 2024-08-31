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Транспорт

РЖД показал макет части поезда для ВСМ

Вагон для состава «Белый кречет» представили на выставке «Московский транспорт 2030» в Манеже. Конструкция выполнена в натуральную величину и установлена в центре Москвы. 

фото: РЖД
фото: РЖД
фото: РЖД

Представленный вагон окрашен в светло-серый, белый и серый тона. Сбоку на корпусе нарисована птица, на нос кабины нанесена полоска в цветах российского триколора. Интерьер выполнен в бежевом цвете.Поезд из восьми вагонов сможет вмещать 454 пассажирских места. Предполагается разделение на четыре класса — один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная на четверых, купе-сьют для двух пассажиров), один вагон бизнес-класса на 68 мест, два вагона класса стандарт суммарно на 135 мест и четыре вагона класса комфорт на 230 мест.

В качестве основного конструктивного материала будет использоваться экструдированный алюминиевый профиль. За счёт этого кузов будет более прочным и стойким к коррозии при уменьшении массы.«Мы прислушаемся к пожеланиям тех, кто увидит этот экземпляр поезда, точно еще что‑то поменяем для того, чтобы стало удобнее», — заявил глава РЖД на презентации.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге готовятся к строительству тоннеля для терминала ВСМ у Московского вокзала. Он должен разгрузить транспортную сеть у Московского вокзала.

Что на сегодняшний день известно о скоростной дороге? И насколько серьезно следует относиться к этим цифрам? Разбираемся с транспортными экспертами.

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