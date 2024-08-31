РЖД показал макет части поезда для ВСМ

Представленный вагон окрашен в светло-серый, белый и серый тона. Сбоку на корпусе нарисована птица, на нос кабины нанесена полоска в цветах российского триколора. Интерьер выполнен в бежевом цвете.Поезд из восьми вагонов сможет вмещать 454 пассажирских места. Предполагается разделение на четыре класса — один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная на четверых, купе-сьют для двух пассажиров), один вагон бизнес-класса на 68 мест, два вагона класса стандарт суммарно на 135 мест и четыре вагона класса комфорт на 230 мест.

В качестве основного конструктивного материала будет использоваться экструдированный алюминиевый профиль. За счёт этого кузов будет более прочным и стойким к коррозии при уменьшении массы.«Мы прислушаемся к пожеланиям тех, кто увидит этот экземпляр поезда, точно еще что‑то поменяем для того, чтобы стало удобнее», — заявил глава РЖД на презентации.

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