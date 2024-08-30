В Петербурге готовятся к строительству тоннеля для терминала ВСМ у Московского вокзала

Как сказано в документе, необходимо запланировать продление улицы Черняховского от Кременчугской улицы до Транспортного переулка с тоннелем под железнодорожными путями в створе Товарного переулка. Документацию подготовят за счет средств городского бюджета.

Магистральная улица будет протяженностью 700 метров, тоннель — 170 метров, полос на дорогах будет от 4 до 6, ширина одной составит 3,75 метра. Подготовить документацию необходимо к 21 февраля 2026 года. А завершить строительство планируют к 2028 году.