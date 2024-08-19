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Транспорт

Поездки на такси могут вырасти в цене в Петербурге с 1 сентября

Около 75% водителей не выполнили новые требования и не получили разрешение на работу, которые вступят в силу с 1 сентября. Оно необходимо, чтобы оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Новые условия для работы может вызвать отток таксистов, что, вероятно, приведет к росту цен на поездки.

Shutterstock.com (Sergo Jaxua)

Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе правительства Михаилу Мишустину, с 1 сентября у таксистов будут проверять сотрудники Госавтоинспекции наличие ОСГОП. Документ нужен, чтобы защитить пассажиров в непредвиденных ситуациях. Чтобы его получить, водитель должен иметь разрешение на работу, а оно есть не у всех.

Большинство водителей работают как самозанятые или в качестве наемных сотрудников таксопарков. Из 1,5 млн самозанятых водителей разрешения получили всего 1,5% человек. Разрешение на работу имеет 600 тысяч таксистов из 1 млн сотрудников. Таким образом, только у 25% водителей имеется необходимый пакет документов для работы.  

«Таксистам также нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Где водители должны их проходить в таком динамичном режиме, неясно: в РФ нет инфраструктуры для того, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. По этой причине разрешение на работу получают в основном сотрудники таксопарков», — отметил глава «Цифрового мира» Валерий Корнеев.

Единая расцветка машин и ограничение по длине смен: как изменится жизнь петербургских таксистов и ждать ли подъема цен?

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