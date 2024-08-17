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Транспорт

На проспекте Просвещения уложили трамвайные рельсы повышенной прочности

Ремонтные работы провели на участке между проспектами Культуры и Энгельса. Общая протяженность обновленной зоны составила 4,9 км.

Рельсы установлены на новых железобетонных шпалах. Специальные резиновые вкладыши сделают движение составов менее шумным. А благодаря алюмотермитной сварке путь будет более плавный.

С 18 августа начнется ремонт трамвайного полотна на проспекте Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Там оперативно демонтируют старое полотно и уложат новые термоупрочненные рельсы. Работы будут завершены в ноябре текущего года.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге появятся «умные» трамваи с искусственным интеллектом. Город до конца года закупит 17 транспортных средств модели «Львенок». В трамвае установлена система активной безопасности с искусственным интеллектом.

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