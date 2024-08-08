В Петербурге появятся «умные» трамваи с искусственным интеллектом

«Трамвай обеспечен самыми передовым на сегодня оборудованием. В нем установлена российская система активной безопасности с искусственным интеллектом. В этом и следующем году в Петербурге появится в общей сложности 17 таких трамваев», — сообщили в пресс-службе Смольного со слов Александра Беглов.

В трамвае есть система активной помощи водителю, которая распознает пешеходов, светофоры, транспортные средства и дорожные знаки, оценивает ситуацию на дороге, прогнозирует ее развитие и подает водителю предупреждающие сигналы.

Технология также следит, чтобы водитель не превышал скорость, не отвлекался (к примеру, на телефон) и не уснул во время движения. Система начнет предупреждать его звуковыми сигналами, а если реакции нет — применит плавное автоматическое торможение и остановится.

Также в таких трамваях работает система дистанционного управления стрелочным переводом и система приоритетного проезда. А новые аккумуляторы увеличивают запас автономного хода до трех километров при полной нагрузке салона.

«"Львенок" обладает повышенным уровнем комфорта для пассажиров: просторный салон с панорамным остеклением, 40 эргономичных сидячих места, пассажировместимость 161 человек, подогреваемые зоны у дверей, накопительная площадка, специальный кронштейн для велосипедов, кнопка вызова водителя, аппарель для доступа в салон, усовершенствованная система климат-контроля, 7 USB-розеток и мультимедийные информационные комплексы», — добавили в Смольном.