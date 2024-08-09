Поезда «Балтиец» запустят на «синюю» ветку метро

«Было принято решение, что мы обновление подвижного состава начинаем с первой линии метрополитена. Буквально в ближайшее время будем принимать уже 25-й «Балтиец». Завершаем в начале следующего года полностью укомплектование подвижным составом первой линии и переходим на вторую», — рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков во время прямой линии.

Чиновник также отметил, что как только все поезда на «синей» ветке заменят, следующей на очереди будет «оранжевая», где начнут выводить новые «Балтийцы». Однако точных сроков он не обозначил.

Напомним, в Петербурге завершили производство двадцатого состава поезда «Балтиец». По плану до конца 2024 года петербургское метро получит 10 новых составов, которые состоять из 8 вагонов каждый. Такое же число обновления подвижного состава должно остаться и на следующий год.