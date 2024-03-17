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Транспорт

В Петербурге завершили производство двадцатого состава поезда «Балтиец»

По плану до конца 2024 года петербургское метро получит 10 новых составов, которые состоять из 8 вагонов каждый. Такое же число обновления подвижного состава должно остаться и на следующий год.

Фото: пресс-служба Смольного

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершилась сборка двадцатого поезда модели «Балтиец». Пресс-служба Смольного также сообщила, что на предприятии уже приступили производству 21-го и 22-го составов. «950 новых вагонов, собранных вами, должны в ближайшие годы поступить метрополитену. Восемнадцать новых составов уже безопасно и с комфортом перевозят петербуржцев», — заявил губернатор города Александр Беглов в обращении к коллективу завода.

По словам гендиректора АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» Валентина Ядрицева, сборка новых составов локализована в городе, при производстве доля отечественных материалов и деталей составляет 90%.

Сейчас новый состав проходит последние испытания в электродепо «Автово» и в ближайшее время выйдет на первую линию метро.

Ранее мы рассказывали о том, что «красную» ветку петербургского метро планируют продлить до кампусов СПбГУ в Пушкине.

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