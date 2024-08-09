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Транспорт

Парковка электросамокатов может вернуться в центр Петербурга

Власти Петербурга могут пересмотреть в конце 2024 года решение по запрету парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Будут решать, продлевать ли это ограничение или нет.

foto_shabrova / Shutterstock.com

По слова вице-губернатора Кирилла Полякова, сегодня сторонников и противников этой идеи поровну. Сейчас в местных кикшеринговых сервисах зарегистрированы 2 млн пользователей.

«80 процентов жителей Васильевского острова поддержали запрет на поездки. Можно спокойно выйти из дома и не получить увечья», — заметил Поляков.

Однако он добавил, что выводы по эффективности меры будут делать в конце года, а по итогу решат «продлевать ли запрет».

Чиновник также отметил, что город собирается строить велодорожки за счет налогов от кикшеринговых компаний, а также за счет штрафов, которые платят нарушители на арендованных электросамокатах. В этом году их накопилось около 6,5 млн рублей, пишет «Фонтанка».

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