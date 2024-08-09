Парковка электросамокатов может вернуться в центр Петербурга

По слова вице-губернатора Кирилла Полякова, сегодня сторонников и противников этой идеи поровну. Сейчас в местных кикшеринговых сервисах зарегистрированы 2 млн пользователей.

«80 процентов жителей Васильевского острова поддержали запрет на поездки. Можно спокойно выйти из дома и не получить увечья», — заметил Поляков.

Однако он добавил, что выводы по эффективности меры будут делать в конце года, а по итогу решат «продлевать ли запрет».

Чиновник также отметил, что город собирается строить велодорожки за счет налогов от кикшеринговых компаний, а также за счет штрафов, которые платят нарушители на арендованных электросамокатах. В этом году их накопилось около 6,5 млн рублей, пишет «Фонтанка».