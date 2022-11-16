У «Подорожника» появится собственное приложение с функцией виртуального проездного билета

В пресс-службе ведомства также добавили, что в 2022-2023 годах планируют сделать личный кабинета пассажира. Там можно будет просматривать детализацию поездок по единому электронному билету «Подорожник», пополнять проездной с последующей его активацией в транспортных средствах.

Кроме того, в планах ГУП «Петербургский метрополитен» установить турникеты с универсальными устройствам, в которых проезд можно оплатить как электронным билетом, так и банковской картой или мобильным устройством. А уже ближе к 2024 году начнется тестовые прогоны системы распознавания лиц (Facepay) на городском пассажирском транспорте Петербурга.