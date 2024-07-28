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Транспорт

Наземный транспорт в районе метро «Чернышевская» изменит свои маршруты

Это произойдет с 29 июля в связи с вводом в эксплуатацию станции. Также на автобусном маршруте № 105 появится новая остановка «БКЗ Октябрьский»

фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга

«Восстанавливаются маршруты автобусов № 136 и 169А, автобус № 136М заканчивает работу, остаются автобусный маршрут № 21 и троллейбус № 33. Автобусы № 136 и 169А будут курсировать до метро «Чернышевская» и в районе станции следовать по улицам Кирочная, Радищева, Рылеева, Восстания. При этом исключается подвоз пассажиров к метро «Площадь Восстания», — сообщает пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга.

Еще петербуржцев предупредили, что на автобусном маршруте № 105 появится новая остановка «БКЗ Октябрьский», которая появится у дома № 36 на улице Жуковского.

Ранее мы показывали, как могут выглядеть новые станции «коричневой» ветки метро. 

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