Посмотрите, как могут выглядеть новые станции «коричневой» ветки метро

«Боровую» обеспечат выходами на одноименную ж/д станцию и Лиговский проспект, а на «Каретной» сделают переход на фиолетовую ветку, а именно на «Обводный канал». Все четыре станции будут глубокого заложения. «Боровая», «Заставская» и «Каретная» — пилонного типа, а «Броневая» — колонного. Об этом пишет «Фонтанка».

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге выбрали еще одного подрядчика для строительства объекта метрополитена. Депо «Красносельское» для новой, коричневой ветки будет возводить компания «Бамтоннельстрой-Мост». Эта компания работала над БАМом и московской подземкой.