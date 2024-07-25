Посмотрите, как могут выглядеть новые станции «коричневой» ветки метро

Проектная компания "Метрогипротранс" разработала эскизы облика вестибюлей. Речь идёт о 7-километровом участке линии от «Путиловской» до «Каретной». Но изображения являются предварительными и пока окончательно не утверждены.
«Броневую» построят возле одноименной железнодорожной платформы. Она будет иметь два выхода: в районе Кубинской улицы и Митрофаньевского шоссе, а также к пересечению Благодатной улицы и Измайловского проспекта. В перспективе станция обретёт пересадку на кольцевую ветку.
«Заставская» также будет пересадочной, с неё пассажиры будут переходить на «Московские ворота» синей линии.
«Боровую» обеспечат выходами на одноименную ж/д станцию и Лиговский проспект, а на «Каретной» сделают переход на фиолетовую ветку, а именно на «Обводный канал». Все четыре станции будут глубокого заложения. «Боровая», «Заставская» и «Каретная» — пилонного типа, а «Броневая» — колонного. Об этом пишет «Фонтанка».
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге выбрали еще одного подрядчика для строительства объекта метрополитена. Депо «Красносельское» для новой, коричневой ветки будет возводить компания «Бамтоннельстрой-Мост». Эта компания работала над БАМом и московской подземкой.
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