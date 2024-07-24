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Транспорт

Проезд по ЗСД будет бесплатным 25 и 28 июля

Но только на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении. Такое решение было принято из-за репетиции и проведения парада ВМФ.

Anton Kudelin / Shutterstock.com

Такое решение было принято для оптимизации транспортной обстановки в центре города. Так как в связи проходом военных кораблей по Неве одновременно будут разводить Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Плату не будут взимать с 10:00 до 14:00.

С автомобилей, оборудованных транспондером, плату не будут взимать на всех маршрутах в пределах указанного отрезка. При использовании наличных и банковских карт оплату не будут взимать при въезде на ЗСД с Богатырского проспекта и съезде на него же и на Планерную улицу, а также при въезде с набережной Екатерингофки и съезде на нее.

Ранее мы писали о том. что центр Петербурга вновь будет недоступен для электросамокатов. Въезд на двое суток закроют из-за парада ко Дню ВМФ. Ограничения будут действовать на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.

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