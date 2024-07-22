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Транспорт

Центр Петербурга вновь будет недоступен для электросамокатов

Въезд на двое суток закроют из-за парада ко Дню ВМФ. Ограничения будут действовать на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.

foto_shabrova / Shutterstock.com

«Движение на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколёсах и велосипедах с электродвигателем запрещено на территории вышеуказанных районов с полуночи 25 июля до 00:00 мск следующего дня, 26 июля», — говорится в объявлении. Будет запрещено передвигаться в названных районах и в день проведения самого парада — 28 июля.

«Традиционно в дни проведения крупных мероприятий Петербург принимает множество гостей. Наша обязанность — обеспечить всем, и гостям, и жителям города, комфорт и безопасность. СИМ создают дополнительные риски на дороге, поскольку управлять ими могут дети, подростки и взрослые, плохо знающие ПДД. По соображениям безопасности принято решение убрать электросамокаты и подобные устройства из исторического центра на время проведения Главного военно-морского парада и его генеральной репетиции», — объяснил запрет глава города Александр Беглов.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что в Петербурге появились скауты, которые фиксируют нарушения правил парковки и эксплуатации самокатов. В первый же день работы они выписали более 100 штрафов.

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