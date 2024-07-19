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Транспорт

В Петербурге появится более 100 больших низкопольных автобуса

Первая поставка должна состояться до 31 октября этого года. "Пассажиравтотранс" получит 50 машин марки Volgabus-627102. Еще 52 автобуса — марки ЛиАЗ-621365 — должны приехать в город не позднее 30 ноября.

Фото: Комитет по транспорту

Все приобретаемые автобусы — низкопольные. Каждый из них способен перевозить не менее 155 пассажиров. При этом автобусы доступны для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Также они оснащены современными бортовыми системами для комфорта и безопасности поездок. Общая стоимость транспорта составила 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба Смольного.

В первом полугодии 2024 года для Пассажиравтотранса было также закуплено 29 электробусов. Кроме того, за первые 6 месяцев 2024 года поставлено 422 машины.

Вчера мы рассказывали о том, что в Петербурге планируют тестировать прототипы водоробусов. Они могут стать инновационным и экологичным видом транспорта, если в городе появится инфраструктура под них, вроде специальных заправочных станций.

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