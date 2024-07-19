В Петербурге появились скауты, которые фиксируют нарушения правил парковки и эксплуатации самокатов

Скауты не только переносят самокаты на специальные парковки, но и активно взаимодействуют с местными жителями, напоминая им правила парковки и подсказывая ближайшие парковочные зоны. Они также фиксируют нарушения ПДД, предупреждают о штрафах и передают заявки в компании.

Служба поддержки сервиса проверяет данные о нарушениях и выписывает штрафы. За неправильную парковку пользователи получают штраф в размере 500 рублей. В первый день работы скаутов у станций метро «Дыбенко» и «Беговая» было выписано около 100 таких штрафов, сообщает портал 78. Кроме того, фиксируются и другие нарушения, такие как езда вдвоем на одном самокате, за что предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. В будущем скауты-штраферы появятся и в других районах Петербурга, особенно у входов на станции метро.

Вчера мы писали о том, что кикшеринговые сервисы хотели вложиться в развитие инфраструктуры для электросамокатов. Но в ответ получили отказ. Объем вложений на старте проекта оценивался в 50 млн рублей, а к 2030 году вырос бы до 500 млн. Однако на такие предложения в Смольном отвечают отказом, сравнивая их со взяткой.