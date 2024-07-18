Кикшеринговые сервисы хотели вложиться в развитие инфраструктуры для электросамокатов. Но в ответ получили отказ

Как пишет «Фонтанка», в конце мая один из крупнейших сервисов аренды электросамокатов направил вице-губернаторам Алексею Корабельникову, Валерию Москаленко и Кириллу Полякову письмо, в котором компания предлагала свое финансовое участие в создании специализированной инфраструктуры (нанесении разметки для парковок или велополос). Оператор предложил три варианта реализации этого замысла:

предусмотреть возможность перечисления средств на эти цели в соглашении между компанией и городом

создать специальный фонд, который бы собирал эти средства

прописать в Правилах благоустройства города обязанность операторов платить за размещение на городской земле своего транспорта в зависимости от его количества

Позже с похожим письмом обратились уже другие крупные игроки на рынке аренды электросамокатов. Они подсчитали, если за каждый самокат, используемый в городе, платить по 1000 рублей в год, то в 2024 году объем средств составит примерно 50 млн рублей. В последующие годы за счет новой инфраструктуры количество самокатов будет увеличиваться, вырастет и количество вложений — к 2030 году он может достигнуть 500 млн рублей.

Так как правого механизма на этот счет не существует, операторы предложили создать рабочую комиссию, которая занялась бы разработкой «дорожной карты». Кроме того, они сообщили, что готовы добровольно жертвовать в бюджет Петербурга деньги, полученные от уплаты внутренних штрафов нарушителями.

Как рассказал депутат Заксобрания Алексей Цивилев для издания, что средства на строительство велодорожек должны идти по линии КРТИ или других комитетов, которым город доверит работы над инфраструктурой для СИМ. По сути, деньги можно брать только из городского бюджета.

«К этому нельзя подходить, мол, мы готовы дать деньги, а вы, негодяи, не готовы эти деньги принять. Это полусомнительная схема. Мы за то, чтобы все было легально, это все должно идти в бюджет Петербурга. То, что они предлагают, похоже юридически на взятку, а мы взяток не берем», — заявил Алексей Цивилев.