18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Петербург может принять участие в эксперименте с системой оплаты проезда по геометке

Начать тестирование системы планируют осенью этого года в «Пассажиравтотрансе». Технология предполагает, что телефон, привязанный к городскому транспорту приложением, сможет с помощью геолокации отслеживать передвижения пользователя, а после рассчитать тариф и в конце дня списать оплату.

Alex Zotov / Shutterstock.com

Об эксперименте упомянул замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Он отметил, что в России проходит эксперимент по внедрению системы оплаты проезда через геолокацию. Технология, известная на западе как OpenLoop работает через геолокацию телефона, который привязан к городскому транспортному приложению. В течение дня система отслеживает передвижения пользователя («если он быстро движется вдоль линии метро, то вряд ли он прыгает по крышам»), рассчитывает тариф и в конце дня списывает оплату, пишет «Фонтанка».

«Мы все инициативы федерального уровня всегда поддерживаем. Стремимся, чтобы пилотирование всех начинаний в Петербурге велось. У нас с навигацией получше, чем у коллег в Москве: меньше помех по объективным причинам. Уверен, что будет хороший результат. Будем внедрять», – рассказал председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев для «Петербургского дневника».

Эксперимент хотели запустить в Москве, но из-за проблем с определением геолокации в столице, это осложнило внедрение системы. Пока ее тестируют в Твери и Ярославле. Ожидается, что к тестам присоединится Петербург.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: