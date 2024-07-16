Петербург может принять участие в эксперименте с системой оплаты проезда по геометке

Об эксперименте упомянул замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Он отметил, что в России проходит эксперимент по внедрению системы оплаты проезда через геолокацию. Технология, известная на западе как OpenLoop работает через геолокацию телефона, который привязан к городскому транспортному приложению. В течение дня система отслеживает передвижения пользователя («если он быстро движется вдоль линии метро, то вряд ли он прыгает по крышам»), рассчитывает тариф и в конце дня списывает оплату, пишет «Фонтанка».

«Мы все инициативы федерального уровня всегда поддерживаем. Стремимся, чтобы пилотирование всех начинаний в Петербурге велось. У нас с навигацией получше, чем у коллег в Москве: меньше помех по объективным причинам. Уверен, что будет хороший результат. Будем внедрять», – рассказал председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев для «Петербургского дневника».

Эксперимент хотели запустить в Москве, но из-за проблем с определением геолокации в столице, это осложнило внедрение системы. Пока ее тестируют в Твери и Ярославле. Ожидается, что к тестам присоединится Петербург.